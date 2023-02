Wereldgoal in Eredivisie Vrouwen: Tessa Wullaert draait hoekschop prachtig binnen voor Fortuna Vrouwen

Wullaert was uit op revanche, nadat zij voor het derde jaar op rij de Gouden Schoen niet won. Opnieuw eindigde de aanvalster als tweede in de uitverkiezing voor de beste voetbalster van het jaar. Dus liet ze gisteravond in Heerenveen zien waarom zij die prijs wél had moeten winnen.

Wullaert krulde met haar rechterbeen zo de hoekschop over de doelvrouw van SC Heerenveen die de bal verkeerd inschatte. Zij rende naar voren, waardoor de bal precies via de binnenkant van de paal in het doel viel. Noem het een timmermansoog, want het paste precies zoals Wullaert het bedacht had. Fortuna Vrouwen won uiteindelijk met 1-3.