Wesley Hoedt mikt op grote competitie én is Oranje nog niet vergeten

Door Nik Kok

Hij is terug bij AZ maar in principe voor even, zo zegt Wesley Hoedt zelf. ,,Voordat er weer allemaal verhalen van komen: ik bouw er mijn conditie weer op, maar een contract is helemaal niet de insteek. Het is mijn voorkeur om in het buitenland te blijven spelen.” Niettemin is het leuk terugkomen bij de club waar hij elf jaar in de jeugd voetbalde en dertig wedstrijden in het eerste elftal. ,,De club heeft in de tussentijd een mooi trainingscomplex gekregen. Er werken nog steeds mensen die ik ken. Ik ben AZ dankbaar dat ik mee mag trainen.”

Voorlopig staat Hoedt nog twee jaar onder contract bij Premier League-club Southampton, terwijl hij het afgelopen seizoen bij Royal Antwerp in België speelde. Hoedt voetbalde ook al in de Serie A bij Lazio en kortstondig bij Celta de Vigo in Spanje. Lachend: ,,Alleen Duitsland of Frankrijk nog, dan heb ik alle competities gehad. Maar zonder gekheid: het wordt tijd om een club te vinden waar ik een lange periode kan blijven. Dat is mijn insteek en dat gaat deze zomer ook wel lukken. Ik heb veel ervaring doordat ik in veel competities heb gespeeld. In Italië stond het pure verdedigen centraal, in Spanje was het spel aan de bal weer belangrijker en in de Premier League was alles fysiek én snel. België had ook dat fysieke, ik denk dat de competitie sterker is dan de Nederlandse. Al met al leer je in elk land wel wat.”

Quote Het blijft voor mij altijd een doel om weer in Oranje te spelen.

Zijn talenknobbel komt van pas. Inmiddels spreekt hij vloeiend Italiaans en Spaans en is Frans ook geen probleem. Daar in België had hij het naar de zin. ,,Antwerp is een leuke club met een goed plan, veel ambitie en een sterke selectie. De passie bij de fans was ongekend. We hebben de bekerfinale gehaald, maar die wordt door de gevolgen van het coronavirus pas in augustus gespeeld. Dan sta ik daar niet meer onder contract. Die kan ik uit m’n hoofd zetten. Zonde, want naar die wedstrijd tegen Club Brugge keek heel België uit.”

Volledig scherm Wesley Hoedt during Training AZ Alkmaar NETHERLANDS ONLY COPYRIGHT SOCCRATES/BSR © BSR Agency

Southampton

Voorlopig keert Hoedt dus na de zomer terug naar Southampton, de club waar hij in 2017 tekende. ,,En waar ik aanvankelijk veel speelde. Maar ik liep daar tegen een trainer aan die het niet in me zag zitten (Ralph Hasenhüttl, red.). Dat heeft me nu anderhalf jaar gekost, het is nu wel tijd om daar een punt achter te zetten. Er zijn interessante opties op dit moment na het goede seizoen dat ik heb gedraaid bij Antwerp.”



Met een goede club uit een fraaie competitie hoopt hij ook ooit weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal waar hij niet eens zo gek lang geleden nog voor uitkwam. In 2017 speelde hij de laatste van zijn in totaal zes interlands onder in totaal drie verschillende bondscoaches (Danny Blind, Fred Grim en Dick Advocaat). ,,Maar de concurrentie op mijn positie is natuurlijk supergroot. Dat is de echte wereldtop. Virgil van Dijk is de beste van de wereld, dat vindt iedereen wel en Stefan de Vrij ken ik nog goed van Lazio. Ook een geweldige voetballer. Matthijs de Ligt had het moeilijk in Italië bij Juventus, maar die heeft zoveel talent dat hij er sowieso wel bovenop komt.

Quote Er zijn interessan­te opties op dit moment na het goede seizoen dat ik heb gedraaid bij Antwerp. Wesley Hoedt

,,Het blijft voor mij altijd een doel om weer in Oranje te spelen. Aan de wedstrijd tegen Luxemburg heb ik goede herinneringen. Toen verzorgde ik een assist op Arjen Robben. In en tegen Marokko speelde ik goed en de wedstrijd tegen Frankrijk in Parijs verloren we met 4-0, maar dat was wel een geweldige ervaring. Dan sta je met de beste voetballers van de wereld op het veld. Om voor Oranje in aanmerking te komen zal ik eerst bij een goede club moeten spelen.”



Maar voorlopig traint hij in Wijdewormer op trainingscomplex De Kalverhoek. Eindelijk weer met een bal. Een noodzaak volgens Hoedt. ,,Want in België ligt het nog stil tot juli en in Engeland zijn quarantaineregels. Anders zou ik drie maanden niet op het veld staan. Dat vind ik toch te ver gaan. Bij AZ kan ik drie keer in de week aan de bak om fit te blijven.”