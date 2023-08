Wesley Sneijder diep door het stof richting F-side van Ajax: ‘Wat ik in verleden heb gedaan, was niet handig’

Wesley Sneijder heeft een gesprek gevoerd met de F-side na het tumult dat ontstond naar aanleiding van gesprekken over een mogelijke terugkeer bij Ajax . De oud-speler van de club joeg een deel van de harde kern enkele jaren geleden tegen zich in het harnas door duidelijk te maken dat zijn hart bij FC Utrecht ligt. De F-side was dat duidelijk niet vergeten en bezwoer dat het ‘oorlog’ zou worden als Sneijder daadwerkelijk terugkeert.

‘Ajacieden, ik heb met de F-side gesproken. Over mij, over wat ik in het verleden heb gedaan, wat niet handig was. Daarvoor heb ik mijn excuses gemaakt’, staat in een verklaring van de recordinternational op Instagram. ‘Maar vooral over Ajax. Ajax is voor mij veel meer dan een voetbalclub. Ajax is familie. Ik ben een ras-Utrechter. Voor mij geldt ook: voor eens een Ajacied, voor altijd een Ajacied.’

Bekijk hieronder de beelden van een zingende Wesley Sneijder:

Eerder deze maand werd duidelijk dat Sneijder met Ajax in gesprek is over een rol in de technische staf. De nieuwe trainer Maurice Steijn wil daarmee het Ajax-gehalte in zijn staf opkrikken. Sneijder speelde tussen 2002 en 2007 maar liefst 180 wedstrijden in de hoofdmacht, na er eerder ook al in de jeugd gespeeld te hebben.

De F-side reageerde op het nieuws als door een wesp gestoken. ‘We zullen direct duidelijk zijn: deze dwaas is absoluut NIET welkom bij onze club’, zo klonk het. ‘Ruim drie jaar geleden hebben we Sneijder al duidelijk gemaakt dat hij persona non grata is. Zoiets geldt niet voor een paar zielige jaren, zoals zijn twee mislukte huwelijken, maar voor altijd. Voetbal is oorlog. Als Sneijder komt, dán is het oorlog.’

Kou uit de lucht

Een goed gesprek blijkt echter wonderen te doen, want volgens de F-side is de kou nu volledig uit de lucht. ‘Wesley heeft aangegeven dat hij in het verleden dingen heeft gedaan die niet handig waren. Hij heeft daarvoor zijn excuses gemaakt. Ook wij hebben onze frustratie geuit. We waarderen het enorm dat Wesley de moeite heeft genomen om contact met ons op te nemen en ons in het supportershome te woord te staan’, schrijft de harde kern op Instagram.

Sneijder haalde zich de woede van de F-side drie jaar geleden op de hals toen rond de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen FC Utrecht en Ajax (2-0) een filmpje van hem op sociale media opdook. ,,Utrecht, Ajax gaan we slopen”, schreeuwde hij voor een camera. Ook verkoos hij de Galgenwaard boven de Johan Cruijff Arena voor een afscheidswedstrijd en heeft hij een vipbox in het stadion van zijn geboortestad. Sindsdien was hij in de hoofdstad voor een deel van de aanhang een ‘persona non grata.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal