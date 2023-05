West Ham-fan Knollsy die AZ-hooligans wegsloeg, krijgt staande ovatie in Londen

AZ wil vanavond in halve finale tegen West Ham afrekenen met trauma: ‘Ik heb een paar jaartjes gebaald’

Aan de vooravond van het return van de halve finale in de Conference League tussen AZ en West Ham United komt het allemaal weer terug. Niemand in Alkmaar kan om het grootste trauma in de clubgeschiedenis van AZ heen. Wie bij AZ over Sporting begint, denkt alleen maar aan 5 mei in 2005. Ook nu nog. Barry van Galen: ,,Ik heb een paar jaartjes gebaald.”