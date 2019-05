Wie is Ajax-aanwinst Lisandro Martínez?

Ajax neemt Lisandro Martínez voor zo’n zeven miljoen euro over van de Defensa y Justicia. Met de nieuwe aanwinst halen de Amsterdammers een Argentijns international in huis. Een portret van de linksbenige verdediger.

Lisandro Martínez werd in 1998 geboren in de Argentijnse stad Gualeguay en begon met voetballen bij de lokale clubs Club Urquiza en Club Libertad. Op zijn zestiende kwam hij terecht in de jeugdopleiding van Newell's Old Boys in Rosario, de derde stad van Argentinië. Bij de oude club van Diego Maradona en Lionel Messi maakte hij op negentienjarige leeftijd zijn debuut in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2016/17.

In de zomer die volgde, maakte hij op huurbasis de overstap naar Defensa y Justicia. De traditionele buurtclub uit Florencio Varela, een arme buitenwijk van Buenos Aires, komt pas sinds 2014 uit in de Primera División van Argentinië.

Martínez en Defensa y Justicia bleken een goede match. Na één seizoen nam de de club hem voor 725.000 euro over van Newell’s Old Boys. Defensa y Justicia was dit seizoen de grote verrassing in de Argentijnse Superliga, maar werd uiteindelijk net tweede achter kampioen Racing Club de Avellaneda. Daarmee behaalde het de beste prestatie uit de clubhistorie en hield het de Argentijnse grootmachten Boca Juniors en River Plate achter zich.

Interland

Martínez beleefde twee uitstekende seizoenen bij Defensa y Justicia. In zijn 55 optredens voor de club uit Florenciao Varela maakte de 1.78 meter lange linkspoot drie doelpunten en vijf assists. Zijn talent was ook de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni niet ontgaan. Op 22 maart van dit jaar maakte Martínez zijn debuut in de nationale ploeg in een oefenwedstrijd tegen Venezuela in Madrid.