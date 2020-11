Wie moet bij FC Utrecht de opvolger worden van John van den Brom?

PollTerwijl John van den Brom en assistent Dennis Haar in Genk onderhandelen over een contract, is in Utrecht het gespeculeer begonnen. Wie moet de Amersfoorter bij FC Utrecht opvolgen? Zoekt Frans van Seumeren het in eigen huis (Jong FC Utrecht-trainer René Hake of assistent Rick Kruys) of gaat de baas van FC Utrecht de markt op. En zo ja, wie heeft hij dan in het vizier voor een rol in Galgenwaard? Mark van Bommel, die vorig jaar bij PSV werd ontslagen, FC Volendam-trainer Wim Jonk, Sparta-trainer en oud-speler van FC Utrecht Henk Fraser of toch iemand anders? Wie denk je dat goed bij FC Utrecht zou passen? Stem op onze poll!