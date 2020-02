Wie moet Tagliafico vervangen? Vier opties voor Ten Hag

Mazraoui niet fit

Ten Hag kan tegen Getafe in ieder geval geen beroep doen op Noussair Mazraoui. De vleugelverdediger raakte vorige week geblesseerd in het duel Jong Ajax - NAC en is niet fit genoeg voor een plek bij de selectie. Mazraoui was de laatste weken geblesseerd of gepasseerd, ten faveure van Sergiño Dest. De Marokkaans international was dit seizoen al vaker de vervanger van Tagliafico. Zo posteerde Ten Hag hem in het Champions League-duel met Lille links achterin.