Wiegman haalt nieuwe keepster bij Oranje na afhaken Geurts

Lorsheyd speelde nog nooit voor Oranje. Sari van Veenendaal is de vaste nummer 1 in de nationale ploeg, met de ervaren Geurts als reserve. Wiegman heeft met Lize Kop nog een keepster in haar selectie zitten.



Met Van Veenendaal onder de lat wonnen de voetbalsters vorige week in Brussel met 6-1 van België. De oefeninterland in het stadion van VVV tegen Duitsland begint om 18.30 uur.