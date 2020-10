Wiegman hoopt op WK 2027 in Nederland: ‘Is nog veel groter dan een EK’

Door Tim Reedijk



De boottocht over de Utrechtse Stadsbuitengracht, daarna de huldiging voor twaalfduizend fans in Park Lepelenburg. Sarina Wiegman kan wegdromen bij die herinneringen, na het gewonnen EK in 2017 in eigen land. Een jaar later ontstond het plan om ook een poging te doen om de overtreffende trap, het WK, naar Nederland te halen. Vandaag was de aftrap voor het bid om het WK van 2027 samen met Duitsland en België te organiseren.