Wiegman kan niet beschikken over Zeeman bij Oranje

Sturing: 'Ik zat weken aan de antibiotica en viel 6,5 kilo af'

10:14 VOLENDAM - Frank Sturing kreeg vrijdag eindelijk zijn kans bij NEC. De 20-jarige verdediger liet zich gelden in de uitwedstrijd tegen FC Volendam (0-2) nu concurrenten Wojciech Golla en Robin Buwalda kampen met knieblessures. ,,Het ligt aan mij of ik hier in de basis blijf staan."