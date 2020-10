Wiegman over monsterzege: ‘Het verschil was zo ongelooflijk groot’

,,Het verschil was zo ongelooflijk groot en het was eigenlijk geen wedstrijd”, bekende Wiegman, die zich met haar ploeg wist te kwalificeren voor het EK van 2022 in Engeland. Tijdens dat toernooi is Wiegman coach van Engeland.

In Groningen was er van spanning geen moment sprake, hetgeen ook voor aanvang werd voorspeld door de bondscoach. ,,We hebben alle wedstrijden gewonnen en waren duidelijk de bovenliggende partij. En dat moet ook”, aldus Wiegman.

,,Vanavond waren we continu op zoek naar een doelpunt, ook nog in de laatste minuut. Er zit heel veel energie in dit team en we bleven maar gaan. Hopelijk hebben de mensen thuis voor de buis een beetje plezier aan ons beleefd, want het is een moeilijke tijd.”

Ruimte voor een feestje is er volgens Wiegman niet. Dat heeft niet zo zeer te maken met het duel van dinsdag met Kosovo, maar meer met de coronavoorschriften. Wiegman: ,,In het hotel wacht ons straks een diner en dat wordt vast gezellig. Maar heel veel meer is er denk ik ook niet mogelijk.”

In Kosovo gunt Wiegman mogelijk een aantal speelsters rust in verband met de drukke programma’s van de speelsters bij hun club. ,,Zaterdag gaan we terug naar Zeist en dan gaan we dat bespreken. Maar er is zeker gelegenheid om speelsters wat rust te geven. Al lijkt dat niet nodig als je zag hoe energiek iedereen was.”

