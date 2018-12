Wiegman verwacht veel Oranje-publiek bij WK-duels in Frankrijk

Bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters is niet ontevreden over de loting voor het WK van volgend jaar zomer in Frankrijk. Oranje stuit in de groepsfase op Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen.

,,Het had voor wat betreft de groepsfase inderdaad zwaarder gekund”, erkende Wiegman vanuit Parijs. ,,Al zijn de meeste tegenstanders op een WK pittig. Tijdens het vorige WK speelden we in de poule ook tegen Canada en Nieuw-Zeeland. Wij zijn de afgelopen vier jaar volwassen en beter geworden. We hebben meer ervaring en mijn speelsters voetballen op een hoger niveau.”

De beste twee ploegen van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de vier beste nummers drie. Als Oranje als eerste of tweede eindigt wacht mogelijk een ontmoeting tegen wereldkampioen Verenigde Staten of Zweden. ,,We moeten het nemen zoals het is”, zei Wiegman. ,,Ik kan daar nu niet al te veel over zeggen omdat ik niet weet welke ploegen als eerste en tweede eindigen. We gaan ons eerst heel goed voorbereiden op de groepsduels.”

Duels dicht bij huis

Oranje speelt alle drie de groepswedstrijden in het noorden van Frankrijk. ,,En dat is fijn voor onze supporters”, zei Wiegman. ,,Want die zijn heel enthousiast. Ik verwacht zeker dat er veel mensen afreizen naar Frankrijk. Dat hoor ik om me heen en die signalen vangen de mensen van de KNVB ook op. Daarnaast is het een voordeel dat het in het noorden van Frankrijk vaak iets koeler is dan in het zuiden.”