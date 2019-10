Wiegman wil niet zeuren na zege op Rusland: ‘Gewonnen en de nul gehouden’

Na vier wedstrijden heeft haar ploeg in groep A de maximale score van 12 punten. Ook Rusland, op papier de sterkste tegenstander, kon Oranje niet echt in de problemen brengen. ,,Ze speelden heel dicht op elkaar, met vier verdedigers en vijf spelers daar vlak voor. De ruimte tussen de linies was heel klein. Dan moet je snel van kant wisselen en soms de bal achter hun verdediging leggen om dat uit elkaar te spelen. Dat lukte alleen niet continu, we hadden wat slordige momenten", aldus Wiegman.



De bondscoach moest bij afwezigheid van vijf vaste krachten heel wat 'vaste' reserves opstellen. Echt overtuigen konden die invalsters niet. Wiegman: ,,We zijn over het algemeen wel wat breder geworden de laatste jaren. Maar we zijn nog niet zo ver dat we twee volwaardige teams kunnen opstellen."



Bekijk hier de reactie van Vivianne Miedema, die een emotionele avond kende.