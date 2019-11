Wijnaldum: Dan zie ik iemand de Hitler-groet maken... Hoe haal je het in je hoofd!

Door Mikos Gouka



Wijnaldum was woedend over het feit dat Ahmad Mendes Moreira gisteren tijdens FC Den Bosch tegen Excelsior racistisch bejegend werd. De middenvelder van Oranje en Liverpool zegt van het veld te stappen als het hem overkomt.



,,Het kwam heel hard aan’’, zegt Wijnaldum. ,,Ik had niet verwacht dat het in Nederland zou kunnen gebeuren. Ik ben echt geschokt. In Nederland. En hoe er daarna mee om is gegaan, is heel kwalijk. Dan heb ik het over de club en de trainer. Kwalijk wat FC Den Bosch doet. Ik mag dat misschien niet doen, maar ik doe het toch. Wat kun je als speler doen? Het is een maatschappelijk probleem. We moeten keihard optreden. Ook de politiek. Niet alleen het racisme. Maar ik zie ook iemand die de Hitlergroet doet. Hoe haal je het in je hoofd! Dank denk ik: jouw voorouders hebben gevochten voor ons en dan breng je zo’n groet. De KNVB deed het goed. Ik verwacht harde boetes. Straf zo hard dat niemand het meer in zijn hoofd haalt om te doen. We hebben er bij Oranje onderling over gesproken.’’