Wijnaldum houdt Oranje scherp: ‘Op het EK kan dit fataal zijn’

Wijnaldum was met een kopbal en een heerlijke knal (‘Die zat er lekker in, hè?’) goed voor de hele Oranje-productie. ,,Maar het was een moeilijke avond”, sprak hij bij de NOS. ,,Het was moeilijk spelen op zo'n veld, je zag dat veel jongens uitgleden. We kunnen beter, dat hebben we in de afgelopen wedstrijden laten zien.”

Waar het nog meer aan lag? ,,We waren niet echt vast in ons positiespel en verloren makkelijk de bal, de restverdediging stond niet altijd even goed. In de tweede helft dachten we er misschien te makkelijk over. Dat was gemakzucht, zeker. Daarom zijn we nu ook kritisch. Op het EK spelen we straks tegen de beste teams van Europa, dan kan dit fataal zijn.”