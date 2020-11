Wijnaldum: ‘Mijn juichen was een eerbetoon aan Virgil’

De 3-1 overwinning tegen Bosnië en Herzegovina heeft voor vertrouwen gezorgd bij de man die tijdelijk de aanvoerdersband van de geblesseerde Virgil van Dijk heeft overgenomen. ,,Ik ben zelf blij dat ik weer eens heb gescoord en het team weer op weg heb kunnen helpen’', aldus Wijnaldum tijdens de persconferentie in Zeist. ,,En dat we hebben gewonnen. Ik ben niet echt een natuurlijke afmaker. Maar ik ben wel een speler die kansen zal krijgen in wedstrijden. Ja, ik sta op 20 goals. Ik hoop er nog meer te maken. Met de discussie over mijn positie, was ik niet zo bezig. Dat was meer iets voor media. Al heeft iedereen een favoriete positie.‘’

,,Het EK is dichtbij, ik begrijp dat Ronald Koeman heeft gezegd dat WK misschien ons piekmoment is. Maar ik hoop natuurlijk dat het al eerder is. In de Nations League ging het niet goed thuis tegen Italië. En uit bij Bosnië hadden we achteraf moeten winnen, dan hadden we bovenaan gestaan. Italië was heel goed tegen ons, het is niet onverdiend dat die ploeg bovenaan staat.‘’