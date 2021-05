Wijnaldum over interesse Barcelona en vertrek bij Liverpool: ‘Ik ga dat nog wel eens uitleggen’

De zaakwaarnemer van Wijnaldum werd afgelopen week in Barcelona gesignaleerd. ,,Dus ik kan moeilijk ontkennen dat er contacten zijn”, lacht Wijnaldum. ,,Ik ben eind volgende maand transfervrij en dat kan voor clubs interessant zijn.”



Wijnaldum laat zijn toekomstplannen niet afhangen van het feit of Ronald Koeman volgend seizoen nog trainer van Barcelona is. De clubleiding van de Spaanse topclub laat binnen twee weken weten welke trainer in het nieuwe voetbaljaar voor de groep staat. Het management van Koeman betreurt die gang van zaken. De opmerking van voorzitter Joan Laporta dat Koeman met spoed was opgenomen in een ziekenhuis is ook verkeerd gevallen bij Koeman en zijn begeleiders. ,,Ik ben kerngezond”, reageerde de oud-bondscoach van Oranje.