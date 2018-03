Wijnaldum: We weten dondersgoed dat we iets goed te maken hebben

Quote Wijnaldum ziet nieuw systeem bij Oranje wel zitten, al verzoop hij tegen Engeland op het middenveld Door Mikos Gouka



Of Georginio Wijnaldum (27) vanavond wel kan spelen tegen Portugal, in het Stade de Genève waar de regerend kampioen van Europa Oranje ontvangt? De speler van Liverpool trekt zijn wenkbrauwen op. ,,Waarom niet?'', zegt Wijnaldum, die inmiddels 46 interlands (en 8 doelpunten) achter zijn naam heeft staan.

Nou, bijvoorbeeld omdat de Rotterdamse teamspeler, die nooit zal klagen, na de interland tegen Engeland benadrukte hoe loodzwaar deze wedstrijd was geweest. Opvallend, voor een voetballer die traint onder Jürgen Klopp, wiens trainingen zwaarder zijn dan wedstrijden, waar spelers tijdens oefensessies regelmatig pittige partijspelletjes afwisselen met tempolopen waar de gemiddelde atleet pijn in zijn buik van zou krijgen. ,,Het was vrijdag in de Arena tegen Engeland inderdaad wel heel erg lastig en zwaar'', zegt Wijnaldum niettemin. ,,Vooral voor Kevin Strootman en voor mij, als middenvelders. Maar dat is voetbal, die wedstrijden zitten er soms tussen. En ik herstel snel.''

Volledig scherm Georginio Wijnaldum. © ANP Er was na afloop geen waardering voor al die arbeid. Van de spelers van Liverpool en AS Roma, zo oordeelt het leeuwendeel van het voetbalpubliek, wordt simpelweg verwacht dat ze Oranje weer de goede kant op duwen. Basisspelers van clubs die kwartfinalist in de Champions League zijn, die moeten het voortouw nemen bij hun land. Wijnaldum begrijpt de teleurstelling na 0-1 in de Arena. ,,Want een resultaat is altijd belangrijk'', zegt hij. ,,Voor het publiek, maar ook voor de spelers. Het geeft vertrouwen. Maar eerlijk is eerlijk, het zat er tegen Engeland eigenlijk niet in. Hoewel het ook niet zo was dat we duel per se moesten verliezen.''



Tegen Portugal krijgt Oranje vanavond een nieuwe kans. Een ploeg die wezenlijk anders speelt dan de Engelsen, bij voorkeur in een lager baltempo. Maar wel een ploeg met absolute topspelers als Bernardo Silva (Manchester City), Andre Gomes (Barcelona), Goncalo Guedes (Valencia) en uiteraard het fenomeen zelf: Cristiano Ronaldo. En Portugal is ook het land waarvan Nederland in twaalf interlands slechts één keer van wist te winnen, in oktober 1991 door een goal van Richard Witschge.

,,Of we bij het inslijpen van het nieuwe spelsysteem niet liever tegen minder sterke tegenstanders hadden geoefend?'', zegt Wijnaldum. ,,Dat vind ik niet, het is juist goed om ons te blijven meten met de toplanden. Hoe lastig het ook is, want we zijn pas net begonnen om op deze manier met drie centrale verdedigers te spelen. Kijk naar Engeland, dat al veel langer zo speelt. Door het vaker te spelen en vooral door er meer op te trainen, zal het beter gaan. Voor het WK in Brazilië in 2014 hebben we er echt heel lang aan kunnen schaven. Vier weken lang, dag in, dag uit. En daarnaast voortdurend besprekingen met Van Gaal. Uit eigen ervaring weet ik dat het gewoon tijd kost.''

Tegen Portugal is het misschien iets eenvoudiger om met meer verdedigers te spelen. Oranje speelt immers niet thuis, hoewel dat deze keer ook geldt voor Portugal, dat in Zwitserland op trainingskamp is. In het Alpenland moet het Nederlands elftal een volgende stap proberen te zetten. Wijnaldum: ,,De sfeer in de Arena was vrijdag niet negatief. Maar wij als spelers weten dondersgoed dat we iets goed te maken hebben na het missen van een EK en een WK. Daar zijn we mee bezig. We werken keihard. We hopen wat meer kansen te creëren dan tegen Engeland. Ik denk echt dat het wel goed gaat komen met ons.''

Rond Oranje werd gesproken over een nieuw elan. Met nieuwe mensen aan het roer en een nieuw systeem. ,,Dit systeem is prima voor ons'', zegt Wijnaldum. ,,Ik ben er bekend mee en ik heb in Engeland tegen ploegen gespeeld die het echt beheersen. Daar is het moeilijk tegen voetballen hoor. Je kunt tegenstanders echt problemen bezorgen. Maar of er een nieuw elan is? Dat is gewoon lastig om te zeggen. We verloren van Engeland en die ploeg was beter. Op dat vlak hebben we resultaten nodig.''