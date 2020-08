Wijndal trots op uitverkiezing bij Oranje: ‘Ik mocht het eerst alleen aan mijn ouders vertellen’

,,Het is snel gegaan”, zei de 20-jarige linksback op het clubkanaal. ,,In het begin dacht ik erover na om misschien verder te zoeken dan AZ. Maar op een gegeven moment kreeg ik de kans en die heb ik gepakt. En ja, dan kan het snel gaan.”



Wijndal won de concurrentiestrijd met Thomas Ouwejan op de linksbackpositie. De Zaandammer, afkomstig uit de jeugdopleiding van AZ, onderscheidde zich afgelopen seizoen als opkomende vleugelverdediger in het elftal van trainer Arne Slot. ,,Als je zo’n goed seizoen draait, kom je ook in beeld bij het Nederlands elftal. Hier droom je van als je klein bent en begint met voetballen. Dan zie je die jongens en denk je: daar wil ik ook staan. Binnenkort is het zo ver. Ik heb zin om met die jongens te trainen, van ze te leren en natuurlijk hoop ik om wedstrijden te spelen”, zegt Wijndal, die begin dit jaar al in de voorlopige selectie van Oranje zat.