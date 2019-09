Wilfried Kanon verlaat ADO per direct en verhuist naar Egypte

Manager voetbalzaken Jeffrey van As kijkt met een positief gevoel terug op de Haagse periode van Kanon. ,,Wilfried is met zijn power en uitstraling de afgelopen jaren van grote waarde geweest voor onze club. Het is mooi dat wij zo lang hebben kunnen beschikken over een volwaardig international van Ivoorkust. Gelukkig hebben we met Shaquille Pinas al wel een uitstekende vervanger voor Wilfried klaarstaan."