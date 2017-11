Willem II'er Velikonja lang uitgeschakeld met kruisbandblessure

Dat is gebleken uit de knieoperatie die de aanvaller vandaag onderging. Uit de mri-scan kwam aanvankelijk nog naar voren dat het knieletsel mee leek te vallen. Dat blijkt niet het geval. Zowel Velikonja als Willem II vreest dat het einde seizoen is voor de spits, die zijn voorste kruisband heeft beschadigd.

De 28-jarige international tekende in augustus een contract tot de zomer van 2018 bij de Tilburgse club. Hij was maandagmiddag al een van de vijf afwezigen bij de trainingen. Collega-spits Bartholomew Ogbeche is in Tilburg juist net teruggekeerd na een kruisbandblessure, terwijl Asumah Abubakar nog in de lappenmand zit na een beenbreuk.