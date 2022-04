Willem II grijpt strohalm met benauwde zege op Vitesse, degradatiestrijd naar kookpunt

Willem II heeft zondagmiddag een enorm belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. Tegen Vitesse bleek de treffer van spits Jizz Hornkamp in de vierde minuut goud waard. Gescoord werd er daarna namelijk niet meer: 1-0.

De spelersbus van Willem II werd zondagochtend vroeg door honderden fans onthaald met gezang en vuurwerk om de ploeg een hart onder de riem te steken voor de must-win-wedstrijd tegen Vitesse.

Spanning onderin

Met nog vier speelrondes te gaan is het onderin ongemeen spannend. Bekijk hier het resterende programma van de degradatiekandiaten. De spelers wisten dus wat er van ze werd verwacht en schoten uit de startblokken. Bij de eerste kans was het meteen raak. Leeroy Owusu vond de vrijstaande spits Jizz Hornkamp, die beheerst de 1-0 binnen knalde in de vierde minuut.

Nadat de Arnhemmers van de schrik waren bekomen, grepen ze het initiatief en drongen de thuisploeg achteruit. Grote kansen bleven echter lang uit voor Vitesse, hoewel Willem II met slordig spel een paar keer het onheil bijna over zich afriep in het uitverkochte stadion.

Willem II kwam nog weinig in de buurt van het vijandelijke doel, maar had vlak voor rust bijna een gelukje toen een hoge voorzet van Ché Nunnely het doel in leek te zeilen. Keeper Markus Schubert kon de bal nog net over de lat tikken.

Willem II begon ongewijzigd aan de tweede helft, waarin het spelbeeld niet veel anders was. Vitesse gooide er wel iets meer de beuk in, wat de ploeg van Thomas Letsch een paar gele kaarten opleverde.

De kansen bleven schaars. Willem II raakte vermoeid; Jizz Hornkamp had al na driekwart wedstrijd last van kramp. Hij werd vervangen door Elton Kabangu. Vitesse bleef aandringen, maar Willem II-keeper Timon Wellenreuther hoefde niet vaak in actie te komen.

Scrimmages

Bij een paar scrimmages in de doelmond kwam de thuisploeg goed weg. In de slotfase werd de moegestreden Max Svenssoni nog vervangen door publiekslieveling Daniel Crowley. Het was pompen of verzuipen voor Willem II, dat gesteund door het publiek met hangen en wurgen richting de finishlijn kroop.

In de extra tijd kwam Godfried Roemeratoe nog in het veld voor Pol Llonch. De laatste paar minuten overleefde Willem II ook, zodat drie heel belangrijke punten konden worden bijgeschreven. De eerste stap op de ontsnappingsroute is gezet.

