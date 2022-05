Willem II heeft alleen na zege op FC Utrecht kans op handhaving: ‘Er heerst rust in de ploeg’

Willem II strijdt zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht voor een laatste kans op handhaving. De club uit Tilburg degradeert als het verliest of gelijkspeelt. Na een zege is de ploeg van Kevin Hofland afhankelijk van Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam. De nummers 16 en 15 van de ranglijst verdedigen in de laatste speelronde een voorsprong van 2 punten op Willem II.

Fortuna speelt zondag een uitduel met NEC. Sparta staat voor een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De nummer 17 van de eredivisie speelt volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De nummer 16 krijgt een herkansing in de nacompetitie. De nummer 15 is zeker van handhaving op het hoogste niveau.

Trainer Hofland van Willem II ziet het als een voordeel dat zijn ploeg mogelijk alleen iets heeft aan een overwinning op FC Utrecht. ,,Het klinkt misschien gek, maar doordat 100 procent duidelijk is wat we moeten doen heerst er rust in de groep. Natuurlijk is er ook gezonde spanning, dat is een goed teken.”

Hofland beseft dat ook een zege op FC Utrecht zijn ploeg mogelijk niet in de eredivisie kan houden. ,,Het is zoals het is”, weet hij. ,,Het is bijzonder dat alle drie de scenario’s op de laatste speeldag nog mogelijk zijn. Dat heb ik niet eerder meegemaakt. Maar aan denken in ‘als’ hebben we niets. Wij moeten winnen voordat we naar anderen kijken.”

Willem II promoveerde in 2014 naar de eredivisie en speelt sindsdien op het hoogste niveau. De club stond twee jaar geleden op een vijfde plaats toen het seizoen vanwege corona voortijdig werd afgebroken.