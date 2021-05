Willem II heeft te veel kwaliteit om te degraderen, maar knokt toch om lijfsbehoud

Wat Advocaat heel goed kan: charmant de aandacht afleiden van veel grotere problemen

8 mei Het pragmatische, achteloze opportunisme van Dick Advocaat is volgens columnist Sjoerd Mossou exact wat Feyenoord in de laatste anderhalf jaar nodig had. ‘Er was geen andere optie dan Dick, de aandacht móést wel worden afgeleid. De club is aan de bedelstaf.’