Willem II houdt hoop met belangrijk punt op bezoek bij SC Cambuur

Barreto keert tegen PSV mogelijk terug in wedstrijd­se­lec­tie NEC, Verdonk twijfelge­val

NIJMEGEN - Edgar Barreto keert mogelijk in de uitwedstrijd tegen PSV terug in de wedstrijdselectie van NEC. De middenvelder is nagenoeg hersteld van een knieblessure. Calvin Verdonk is een twijfelgeval.

10 mei