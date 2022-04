Willem II koerst af op degradatie na oorwassing bij Go Ahead Eagles

Go Ahead maakte het verschil voor rust uit twee hoekschoppen. In de 26ste minuut kon verdediger Joris Kramer geheel vrijstaand inkoppen. Dat leverde niet direct een doelpunt op. Uit de navolgende scrimmage werkte de Zweedse spits Isac Lidberg de bal wel binnen (1-0).



Acht minuten later mocht Go Ahead een hoekschop nemen vanaf de andere kant en ook deze had succes. De bal kon eerst nog worden weggewerkt, maar toen die daarna weer in het zestienmetergebied werd getrapt, verlengde Inigo Cordoba de bal succesvol met zijn hoofd: 2-0.



Go Ahead toonde zich ook na rust efficiënt. Invaller Ogechika Heil benutte in de 70e minuut de eerste kans van de tweede helft van de Deventenaren (3-0). De 4-0 viel weer uit een hoekschop. Marc Cardona, ook een invaller, kon van dichtbij intikken.