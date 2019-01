Willem II moet in eigen huis gaan presteren

Tussenbalans

Willem II stelde vooral teleur in thuiswedstrijden. Daar is er maar een van gewonnen. Met een betere selectie was het de bedoeling dat de Tilburgse club dominant, aantrekkelijk, aanvallend voetbal zou spelen. Daar is nog niet veel van terechtgekomen, ook al is daarvoor Adrie Koster als trainer gehaald.

Let op hem!

Een speler om in de gaten te houden is Aras Özbiliz. Door spierblessures maakte de Armeniër geen indrukwekkende entree bij Willem II. Maar zo vlak voor de winter raakte hij fit, scoorde hij in het bekertoernooi en competitie en was hij beslissend bij een paar doelpunten. Hij kan op ‘10' en op de beide flanken spelen.

Volledig scherm Aras Özbiliz © BSR/Soccrates

In & uit

Willem II moet vooral bang zijn voor het vertrek van een paar toppers. Spits Fran Sol speelde zich opnieuw in de kijker van een groot aantal clubs. In de schaduw van Sol ontwikkelde ook middenvelder Daniel Crowley zich uitstekend. Zijn oude club Aston Villa houdt hem in de gaten.

Klus voor de coach