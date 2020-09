Willem II na Europese trip zonder Heerkens tegen Heracles

,,Het zag er een stuk beter uit dan de wedstrijd tegen Heerenveen", zei Koster over het duel met de Luxemburgers. ,,De focus kan nu volledig op Heracles, wat ongetwijfeld een lastige thuiswedstrijd wordt. Heracles is van een ander kaliber dan Niederkorn."



Willem II ontvangt donderdag Rangers FC in de derde voorronde van de Europa League. Als die wedstrijd gewonnen wordt, wacht in de play-offs van de Europa League een thuisduel met Galatasaray of Hajduk Split.