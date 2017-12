Willem II op jacht naar punten tegen Vitesse

Fraser: Ten Cate beste trainer ooit van Vitesse

7:30 ARNHEM – Vitesse speelt woensdagavond de laatste thuiswedstrijd van 2017. Met de KNVB-beker gaat Henk Fraser als meest succesvolle trainer ooit in Arnhem de boeken. Maar hij acht een ander de beste coach in Arnhemse dienst. ,,Dat is Henk ten Cate.”