Willem II winkelt bij Borussia Dortmund, ‘Danjuma mogelijk terug naar Premier League’

Hoe wereldster Wout Weghorst maar blijft geven aan z'n oude cluppie NEO: 'Dit zijn leuke extraatjes’

Het doodgewone wonderkind Wout Weghorst (30) is voor amateurclub NEO een cadeau dat maar blijft geven. Is het niet in geld, dan wel in positieve aandacht nu hij naar Manchester United vertrekt. „Heel de wereld kent Wout Weghorst én Borne.”

12 januari