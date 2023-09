Willem II zet trainer Reinier Robbemond op straat na tegenvallende resultaten

Analyse Maurice Steijn bij Ajax opgezadeld met aankopen waarvan hij de kwalitei­ten nog niet kent

Ajax moet uitkijken dat het niet voor de winterstop al een flinke pas op de plaats maakt in de titelrace. Dat is de conclusie van het teleurstellende debutantenbal in Sittard (0-0) en de woorden van directeur en trainer daar omheen. En dan denken de twee ook nog eens verschillend over de aankopen tijdens de afgelopen transferperiode.