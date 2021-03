Willem II’er Pavlidis goud waard voor Van 't Schip en Griekenland

Seedorf kwam ermee weg, heeft misser Depay wel gevolgen?

26 maart Het is maar goed dat het doelsaldo en niet het onderlinge resultaat de doorslag geeft als Nederland en Turkije in hun WK-kwalificatiepoule op hetzelfde puntenaantal eindigen. Evengoed zou de gestopte strafschop van Memphis Depay in Istanboel, waar Oranje met 4-2 verloor, aan het einde van de rit een dure misser kunnen zijn.