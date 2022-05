Willem Janssen ziet FC Utrecht in ‘afscheidswedstrijd’ punt pakken in blessuretijd tegen AZ

In competitiewedstrijd 501 in zijn carrière zagen we alle gezichten van Willem Janssen (35) terug. De wenkbrauwen laag, klappend in zijn handen, zijn treurende teamgenoten oppeppend, vlak nadat het tandem Jesper Karlsson-Vangelis Pavlidis in drie minuten tweemaal toesloeg. In wat een feestelijk afscheid had moeten worden voor de aanvoerder van FC Utrecht moest hij na een kwartier met een 0-2-tussenstand al vrezen voor een oorwassing in de laatste competitiewedstrijd in eigen huis die hij in zijn leven zal spelen.

En dat nadat werkelijk álles in het teken van Janssen stond. De aftrap door zijn kinderen. Een immens doek op de Bunnikside. Aanmoedigende spreekkoren. Een publiekswissel. Speciale shirts waarin FC Utrecht speelde met een beeltenis van Janssen daarop afgedrukt, inclusief de tekst ‘captain, bedankt’ en zijn handtekening gegraveerd in de rugnummers. Die shirts vond hij mooi, maar aanvankelijk ook een beetje overdreven.

Het afscheid was evenzogoed mooi en emotioneel. Vlak na de wedstrijd tegen AZ werd hij opnieuw geëerd door het publiek, dat zoveel meemaakte met Janssen sinds 2013 in de gelederen. De trots, het applaus, met die handen zo kenmerkend boven het hoofd: ook dát gezicht van Janssen zagen we vanavond in Galgenwaard.

Hij benadrukte het al vaak en hij zal het nog vaker moeten doen in de komende dagen dan wel weken: nee, spijt van zijn beslissing om te stoppen heeft hij niet. Janssen veroverde weliswaar na het ontslag van trainer René Hake weer een basisplek, maar dat doet niets af aan het feit dat hij tevreden is met zijn beslissing. Sterker nog, dat hij in de laatste fase van zijn carrière zijn spelplezier weer terugvond, komt juist omdat hij wéét waar zijn toekomst ligt. Niet meer op de velden van Sportpark Overvecht-Noord en de eredivisie, maar achter de Venlose burelen, als technisch manager van VVV.

Tegen AZ speelde hij voor het laatst in competitieverband in Stadion Galgenwaard, maar ‘mister play-offs’ speelt nog zeker één wedstrijd tegen Vitesse in het voor hem zo vertrouwde theater. Hopelijk voor Janssen komt er nog een tweede play-offsduel in eigen huis, in de finale. Vanavond begon AZ veel beter, sloeg die ploeg snel twee keer toe, tot frustratie van de aanvoerder die ook nog eens moest toestaan dat juist spits Pavlidis die twee treffers maakte.

Iets beter kwam FC Utrecht in de wedstrijd en de aansluitingstreffer van Sander van de Streek viel vlak voor rust. Na rust werd Utrecht dominanter. Janssen zag zelfs zijn laatste competitiewedstrijd in Galgenwaard nog even gestaakt worden, nadat er herhaaldelijk plastic bekers bier op het veld belandden. Dat gebeurde ook nog ná het tijdelijk stilleggen van de wedstrijd door scheidsrechter Jochem Kamphuis. Nadat de wedstrijd hervat werd en Janssen zijn publiekswissel kreeg, schoot spits Tasos Douvikas prompt de 2-2 achter AZ-keeper Peter Vindahl. Hij vierde dat doelpunt uitgebreid met Janssen, als kers op de taart van een voor de aanvoerder prachtige avond.

