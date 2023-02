Willem van Hanegem: ‘David Hancko oogt onzekerder met Lutsharel Geertruida naast zich bij Feyenoord’

Willem van Hanegem heeft genoten van de memorabele Champions League-kraker tussen Liverpool en Real Madrid. Vooral Luka Modrić viel hem op. De 37-jarige Kroaat is door zijn denkwijze veel spelers nog te snel af, denkt Willem van Hanegem. ,,Hij heeft gewoon het gogme om het sneller te zien dan de rest”, zegt hij over Modrić in de nieuwe aflevering van de AD Willem & Wessel podcast.

Modric diende Liverpool met Real een 2-5 nederlaag toe. Jürgen Klopp heeft misschien ook wat pech gehad met het besluit van de leiding van Liverpool om het contract van Georginio Wijnaldum niet te verlengen, denkt Van Hanegem. ,,Soms ben je ook maar afhankelijk van wat er in de bestuurskamers voor je besloten wordt en gaan of blijven juist net de verkeerde spelers’’, denkt van Hanegem.

Marcus Pedersen

In de titelstrijd zag Willem van Hanegem vorige week Marcus Pedersen in de negentigste minuut een geweldig doelpunt maken in de topper tussen Feyenoord en AZ. ,,Ik was heel blij dat juist hij hem maakte”. De Kromme verbaast zich al langer over de kritiek die de Noorse rechtsback krijgt en hoopt dat hij vaker met links op goal gaat schieten. ,,Hij schoot in de voorbereiding ook al een keer geweldig binnen met links, dat moet hij voortaan blijven doen.’’

Volledig scherm Willem van Hanegem en Wessel Penning. © Pim Ras, DPG Media

David Hancko

Met de bijna teruggekeerde verdediger Gernot Trauner verwacht het Feyenoord-icoon dat ook ‘een van de beste aankopen van de laatste jaren’ David Hancko weer wat zekerder wordt op zijn positie centraal achterin. David Hancko oogt de laatste weken wat onzekerder met Lutsharel Geertruida naast hem. ,,Die speelde tegen Ajax en AZ geweldig, maar gaat toch meer en vaker het middenveld in dan Trauner, dan merk je dat Hancko de bal niet altijd meer kwijt kan’’ aldus Van Hanegem in de laatste aflevering van de Willem & Wessel Podcast.

PSV en Ajax

Van Hanegem was bepaald niet onder de indruk van PSV en Ajax in de tussenronde van de Europa League. ,,Het niveau is er gewoon niet bij PSV. En de scheidsrechter mocht Xavi Simons niet en dat was zijn eigen schuld, want hij liep maar te mekkeren.”

Volledig scherm Xavi Simons © ANP

,,Union Berlin is toch verschrikkelijk om te zien?", aldus Van Hanegem over de tegenstander van Ajax. ,,Het ligt aan Ajax zelf dat ze niet winnen. Tadic is een goede speler, maar hij moet eens ophouden met dat zaniken over alles. Dat gaat ook tegen ze werken.”

