Willem van Hanegem: ‘Feyenoord kan profiteren van geknoei van Oranje’

Proper dankzij beulswerk in de gym voor het eerst onomstre­den bij NEC: ‘Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld’

MIJAS - Dirk Proper is voor het eerst onomstreden basisspeler bij NEC. Mede dankzij beulswerk in de gym heeft de 20-jarige middenvelder zich dit seizoen vast in het elftal gespeeld.

17 december