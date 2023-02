Willem van Hanegem vermoedt onderlinge spanningen in spelersgroep Ajax

Het gebrek aan creativiteit bij het huidige Ajax is een gevolg van onderlinge spanningen binnen de spelersgroep, denkt Willem van Hanegem. ,,Sommige spelers waren wel goed met de vorige trainer, anderen juist niet”, zegt hij in de nieuwste aflevering van de AD Willem & Wessel-podcast. ,,Spelers gaan dan over elkaar kletsen en dan krijg je een andere sfeer binnen het team.”

In zo’n situatie kan het volgens de oud-Feyenoorder gebeuren dat Ajax er, zoals gisteren tegen Union Berlin, niet in slaagt ook maar een keer op het doel te schieten. ,,Hoeveel kwaliteit je ook binnen je selectie hebt, als het onderling niet goed zit, ga je niet goed spelen. Want als je elkaar in het veld niet meer helpt, blijft er weinig over.” Van Hanegem kan zich voorstellen dat sommige spelers zich afvragen waarom Dusan Tadic nog steeds wordt opgesteld.

Hij maakte zelf als trainer van Feyenoord ooit ook mee hoe er door incidenten buiten het veld spanningen kwamen in de spelersgroep. Iedere trainer staat dan machteloos, aldus Van Hanegem. De Kromme verwondert zich in dat opzicht al weken ook over het falende sterrenensemble bij Paris St. Germain. Spelers lopen er ongelukkig bij, Sergio Ramos en Neymar maakten deze week zelfs ruzie met fotografen. ,,Die spelers denken dat ze heel wat zijn, dat ze zich van alles kunnen permitteren.”

Van Hanegem vindt het ‘droevig’ dat een speler als Lionel Messi tijdens deze laatste voetbaljaren met zo weinig plezier voetbalt. Zijn advies: ,,Lever je contract in en ga ergens anders alleen nog voor je plezier spelen.”

Bij Feyenoord is volgens Van Hanegem ook nog wel wat werk aan de winkel als het gaat om samenwerking in het veld. Ook tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Heerenveen zag de oud-international tot zijn verbazing dat overtalsituaties niet goed werden uitgespeeld doordat diverse spitsen liever zelf wilden scoren. Een dergelijke strijd zag hij ook vorig seizoen al tussen de spitsen Cyriel Dessers en Bryan Linssen. ,,Dat spitsen koste wat kost liever zelf willen scoren, is op zich een goede eigenschap, maar het is ook belangrijk als je de medespeler die er beter voorstaat de bal geeft”, aldus van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast.

Volledig scherm Willem van Hanegem en Wessel Penning. © Pim Ras, DPG Media