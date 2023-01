Willem van Hanegem zag Ajax in de beker spelen: ‘Je hebt het gevoel dat de spelers het eigenlijk niet meer leuk vinden’

met videoFC Twente heeft volgens Willem van Hanegem dit seizoen meer kans op de landstitel dan Ajax. ,,Het speelt nu beter dan Ajax. Dat is gewoon de realiteit”, zegt de oud-international in de nieuwste aflevering van de AD Willem & Wessel-podcast. ,,Twente speelt ook met veel meer plezier.”

Van Hanegem heeft zich deze week verwonderd over het spel van Ajax tijdens de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. ,,Je hebt het gevoel dat de spelers het eigenlijk niet meer leuk vinden. Het zou schandalig zijn als dat iets met de trainer te maken heeft. Doe in ieder geval je stinkende best voor de supporters”, aldus Van Hanegem.

In de podcast zegt Van Hanegem het ‘gek’ en ‘mooi’ te vinden dat een grote, rijke club als Manchester United de Nederlandse spits Wout Weghorst heeft aangetrokken. Was Erik ten Hag - toevallig een regiogenoot van Weghorst - geen trainer in Manchester geweest, dan was het nooit tot deze deal gekomen, denkt Van Hanegem. Tegelijk gelooft hij dat Weghorst op Old Trafford belangrijke goals zal gaan maken als invalspits.

Volledig scherm Willem van Hanegem en Wessel Penning. © Pim Ras, DPG Media

,,Toen hij tijdens het WK in viel tegen Argentinië, voelde ik al dat hij zou gaan scoren. Wat Weghorst voor heeft op bijna alle spelers, is zijn inzet. Vroeger zag ik hem vaak bij AZ en dan dacht ik: ‘Stel je niet zo aan, man.’ Maar als je verder kijkt dan zie je een speler die iedereen graag in zijn elftal heeft. Hij kan goed koppen en aardig voetballen. Hij heeft ook een goed gevoel voor hoe en waar hij zich moet aanbieden.”

In de Willem & Wessel-podcast zegt Van Hanegem zich zorgen te maken over ongeregeldheden tijdens Feyenoord-Ajax van volgende week zondag. Feyenoord plaatst voor die wedstrijd netten rond het veld. ,,Helaas heb je altijd weer en stel sufferds die er een klerezooi van willen maken ten opzichte van de Ajacieden. Feyenoord heeft de mooiste supporters die er zijn, maar een klein gedeelte is niet goed bij zijn hoofd. Die horen tijdens de wedstrijd eigenlijk in een inrichting.”

