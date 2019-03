Willy van de Kerkhof: Ajax – PSV kan allure van de Klassieker krijgen

Gaat deze wedstrijd de kampioensstrijd beslissen?

,,Bij winst van PSV is de titelstrijd in principe wel beslist. Het gat tussen beide ploegen wordt dan vergroot tot acht punten. Dat zie ik PSV niet meer weggeven in de resterende duels.”



Bij wie ligt er meer druk?

,,De druk ligt logischerwijs meer bij Ajax. Maar PSV kan absoluut niet achterover gaan leunen. Bij een verlies heeft PSV nog steeds een voorsprong. Al is deze met twee punten niet heel riant meer. De kampioensstrijd ligt dan weer volledig open. Mark van Bommel zal wat behoudender willen spelen, maar ik denk dat we nog steeds voor de volle winst moeten gaan en niet moeten mikken op een gelijkspel. Het is natuurlijk niet zo dat PSV helemaal geen druk kent. Wedstrijden tussen PSV, Ajax en Feyenoord geven in mijn optiek altijd druk. Zulke duels zijn ook prettig om te spelen als speler.”



Wat weegt voor Ajax zwaarder, deze wedstrijd of het tweeluik tegen Juventus?

,,Dat is moeilijk te zeggen. Kijk, als prof wil je natuurlijk alles winnen. Ajax moet vol voor beide ontmoetingen gaan. Vol gas tegen PSV en vol gas tegen Juventus. De ploeg van Erik ten Hag kan het tweeluik tegen Juventus hetzelfde benaderen als tegen Real Madrid. Als Ajax net zulke wedstrijden als tegen Madrid op de mat weet te leggen, dan geef ik ze een goede kans.”