Winnend FC Twente profiteert van morsende concurrentie

FC Den Bosch leed bij RKC zijn tweede nederlaag op rij: 2-1, Go Ahead Eagles verloor op eigen veld van Eindhoven (0-1), Roda JC liet zich verrassen door Almere City (1-2) en Sparta verspeelde een 0-2 voorsprong in Volendam: 2-2. FC Twente liep daardoor uit en staat nu vier punten voor op naaste belager Den Bosch.

Door treffers van Tom Boere (strafschop) en Nacho was de stemming voor rust al opperbest in de Grolsch Veste bij FC Twente, waar de supporters natuurlijk ook in de gaten hadden dat het op de andere velden prima liep voor hun club. Zo stond concurrent FC Den Bosch halverwege al met 2-0 achter bij RKC door goals van Dylan Seys en Daan Rienstra.

De ploeg van trainer Marino Pusic denderde in de tweede helft denderde vrolijk verder. Aitor Cantalapiedra maakte er binnen vijf minuten 3-0 van, waarna Nacho zijn tweede van de avond mocht maken. Diego Snepvangers strafte vervolgens lichtzinnig verdedigen van de thuisclub af en schoot de 4-1 binnen. Maar in de problemen kwam FC Twente nooit. De ploeg kon zich zelfs permitteren dat Oussama Assaidi een tweede strafschop in de slotfase miste.

FC Den Bosch kwam in Waalwijk een kwartier voor tijd nog wel terug na een fraai uithaal van Stefano Beltrame. Het zorgde voor een spannend slotfase, waarin RKC in de counter nog een aantal grote kansen op een derde treffer liet liggen. Quasten en Maatsen raakten echter de paal. Een nederlaag kon Den Bosch desondanks niet voorkomen.

Ook Roda JC had een slechte avond. Ondanks de 20ste seizoensgoal van Mario Engels – hij benutte een strafschop – verloren de Limburgers op eigen veld van Almere City. Bram van Vlerken en Damon Mirani zorgden voor de verrassende voorsprong, waarna de Roda-topscorer de spanning terug bracht. Het laatste half uur speelde Almere City met een man omdat Daniele Zotti rood kreeg.

Rood was er ook voor Eindhoven-speler Siebe van der Heyden in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles een kwartier voor tijd. Het hinderde de bezoekers niet, want Elisha Sam maakte met een man minder de 0-1.