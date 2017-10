Winnend Jong Ajax fier aan kop door nederlaag Fortuna

Naaste achtervolger Fortuna Sittard verloor sinds lange tijd weer een thuiswedstrijd. Finn Stokkers had de Limburgers in de zesde minuut nog wel op voorsprong geschoten. Tien minuten later stond het alweer gelijk door een schitterende uithaal van Mohamed Rayhi. In de tweede helft greep Guus Joppen de hoofdrol. Eerst zette hij de Nijmegenaren op voorsprong, om even later met zijn tweede gele kaart van het veld te moeten. Door de overwinning klimt NEC naar de derde plaats.