Winnend Vitesse levert drie spelers voor Elftal van de Week

De Klassieker, op gepaste afstand dé wedstrijd van het jaar in de eredivisie, leverde bij lange na niet het verwachte niveau op. Het is dan ook niet gek dat het Elftal van de Week van het AD gedomineerd wordt door spelers die niet in de wedstrijd Feyenoord - Ajax meespeelden. De enige twee mannen op het veld in De Kuip die het sterrenensemble wel haalden, zijn André Onana en David Neres.



Volgens de rapporteurs was Neres de uitblinker van dit weekend met een 8. Tegen Feyenoord leverde hij liefst drie assists af en de Braziliaan was daarmee hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de afstraffing die de Rotterdammers kregen tegen de aartsrivaal (1-4).



Ook Onana, die met name Nicolai Jørgensen een frustrerende middag bezorgde door zijn penalty te stoppen en op een cruciaal moment bij een 1-1-stand een inzet van de Deen te keren, scoorde goed met een 7,5.