Winterse aanwinsten rehabiliteren FC Groningen

Van den Brom bij FC Utrecht herenigd met assistent Haar

13 februari John van den Brom heeft komend seizoen bij FC Utrecht een vertrouwd gezicht aan zijn zij: Dennis Haar. De 42-jarige Haar werkte jaren voor AZ en is sinds 2017 hoofdtrainer bij Jong PSV, maar is gevallen voor de poging van FC Utrecht om Van den Brom en Haar te herenigen. Hij wordt vanaf komend seizoen assistent-trainer in de Domstad.