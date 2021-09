Witte rook uit Moskou: Gyrano Kerk tekent voor vier jaar

In Rusland zullen ze smakelijk gelachen hebben om de complete Deadline Day-stress in de rest van Europa, met bijvoorbeeld een deal over Luuk de Jong (naar FC Barcelona) die pas ver in de nacht bevestigd werd. Lokomotiv Moskou had beduidend minder haast met het afronden van de transfer van Gyrano Kerk. Immers loopt de transferwindow daar door tot 7 september. Een akkoord met Utrecht lag er gisteren al, maar verder namen alle partijen de tijd voor het papierwerk en de keuring.



Hoewel Kerk al sinds maandag in Moskou is en alle signalen voor een lucratieve transfer al een tijd op groen staan, was vanochtend pas het moment dat er witte rook kwam. Kerk tekent voor vier jaar en komt over van FC Utrecht, dat zes à zeven miljoen euro vangt voor de zelfopgeleide aanvaller, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen.



Daarmee komt er een einde aan een tijdperk met Kerk in de gelederen bij Utrecht. In 2012 stroomde hij in in de academie en in 2014 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Tot vandaag was hij altijd onderdeel van Utrecht, op een jaar op huurbasis bij Helmond Sport na. Kerk speelde 175 officiële duels voor het eerste elftal van de club en kwam tot 42 doelpunten en 43 assists.