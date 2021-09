WK-kwalificatiereeks: programma en stand in groep van Oranje

Transfer mislukt: Vitesse moet aan de slag met Tannane

1 september ARNHEM - Vitesse moet aan de slag met Oussama Tannane. De Marokkaanse international heeft de eerste transferdeadline bij de Arnhemse club niet gehaald. De markt in Turkije, Rusland of Saoedi-Arabië biedt een eerstvolgende uitweg uit het conflict in de Gelderse hoofdstad. Die landen sluiten de poort later deze maand. Anders rest de winter.