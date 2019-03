WK-shirt Leeuwinnen is ‘ode aan Nederlandse voetbalhistorie’

Het shirt heeft een V-hals en een iets langere mouw, maar het meest opvallende is de grote, lichtoranje tulp die op de borst prijkt. Dit motief komt ook terug op de nieuwe sokken. Het uitshirt zal lichtblauw zijn, zoals we inmiddels gewend zijn.



Sterspeelster Lieke Martens zegt op de website van OnsOranje dat ze tevreden is met het resultaat. ,,Wij zijn superblij met het nieuwe tenue. Het is stijlvol en heeft een elegante pasvorm. Het is modern maar heeft tegelijkertijd een retro twist. Ik weet bijna zeker dat onze supporters het ook mooi vinden.’’



Vanwaar de keuze voor de tulp? ,,De afbeelding van de tulp laat er geen twijfel over bestaan: dit shirt is van Nederland. Wij denken dat het tenue een ode is aan de Nederlandse voetbalhistorie. Het doet recht aan de successen en de instelling van deze groep internationals.’’, aldus een vertegenwoordiger van de kledingleverancier.



De Leeuwinnen spelen op 5 april, tijdens een oefeninterland tegen Mexico in het Arnhemse GelreDome, voor het eerst in de nieuwe shirts. Iets meer dan een maand later wordt het tenue algemeen verkrijgbaar.