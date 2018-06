WK? Van Dijk gaat 'helemaal niets' kijken

De Liverpool-verdediger had na de late remise tegen Italië in Turijn (1-1) voldoende reden tot klagen. ,,Maar er is geen reden tot paniek'', verzekerde de centrale verdediger bij Veronica.

Lees ook Progressie Oranje blijft uit na matig gelijkspel tegen Italië Lees meer

Van Dijk gaf ruiterlijk toe dat de eerste helft van Oranje ondermaats was. ,,We kwamen een paar keer goed weg. Dat kwam doordat we veel ruimte op het middenveld weggaven. We hadden beter iets meer kunnen inzakken. Maar goed, daar hebben we tijdens de rust goed over gesproken. Het was weer een leermomentje voor ons.''

Na de rust kwam Nederland wat beter in de wedstrijd. ,,We speelden bij vlagen goed in de tweede helft. We kwamen verdiend op gelijke hoogte tegen een goed Italië. Daarna hadden we ook nog zeker kunnen winnen. Helaas hebben we de overwinning niet over de streep kunnen trekken.''