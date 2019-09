Woede bij Groningen om rood voor tijdrekken: ‘Lachwekkend’

,,Ik kijk door een gekleurde bril, maar ik vond het echt lachwekkend”, reageerde trainer Danny Buijs na afloop voor de camera's van FOX Sports. ,,Ik dacht: Frans Bauer komt zo tevoorschijn. Hij was ook niet overdreven aan het tijdrekken. Nee, ik vond het geen beste keuze.”

Aanvoerder Mike te Wierik sloot zich aan bij zijn trainer. ,,Belachelijk. Ik kan er alleen maar om lachen. Ik zal er niet te veel over zeggen, want dan mag ik volgende week toekijken. We hebben lang stand gehouden, en dan moet je een beetje geluk hebben. Maar dan zo verliezen... ik vind het schandalig.”

,,Laat ik vooropstellen dat we verdiend hebben verloren", zei Buijs. ,,Je moet geluk hebben dat je zo lang mogelijk in de wedstrijd blijft en dat deden we, maar als zoiets gebeurt wordt het wel heel lastig. Kuipers zei in de rust tegen mij dat hij nooit in het voordeel van een club fluit, maar daar heb ik na deze rode kaart toch mijn twijfels over.”

Warmerdam: Hield de bal niet zo lang vast

Django Warmerdam was het zelf ook niet eens met de beslissing van Kuipers om hem weg te sturen. ,,Voor mijn gevoel had ik de bal niet zo heel lang vast. Daarom vond ik het onterecht.” Hij zei niet gewaarschuwd te zijn door Kuipers. ,,De grensrechter zei alleen dat ik terug moest omdat ik te ver naar voren stond. Dus ik deed een paar passen naar achteren en toen kwam hij (Kuipers, red.) al naar me toe. Ik vond het onterecht. En hoewel ik het onterecht vond, voel ik me er wel schuldig over.”



Ajax-trainer Erik ten Hag wilde niet te veel woorden vuil maken aan de rode kaart voor Warmerdam. ,,Tja, ik kijk niet naar Groningen. Ik kijk alleen naar mijn eigen ploeg. Ik zeg alleen: ze hebben vanaf het begin wel heel veel tijd gerekt. En dat is heel vervelend voor de tegenpartij.”