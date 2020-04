Woede om KNVB-besluit: ‘Een kind kan zien dat hier juridische haakjes zijn te vinden’

Door Mikos Gouka



Een bezoek aan de supermarkt moet in deze tijden in sneltreinvaart gebeuren, dus laat in Leeuwarden, Doetinchem en Utrecht tijdens het halen van de boodschappen deze dagen maar niet de namen van de KNVB en directeur Eric Gudde vallen. Want daar raken de aanhangers van Cambuur, De Graafschap en FC Utrecht niet over uitgepraat. De woede die er vrijdag was, nadat de voetbalbond in Zeist had besloten wie de Europese tickets in handen krijgen, wie er veilig was en niet promoveerde, is eerder toe- dan afgenomen.