Wonderlijk begin van KKD-duel: FC Den Bosch scoort al na 12 seconden

Vrijwel direct vanuit de aftrap ging het mis in de defensie bij de Domstedelingen. De bal belandde pardoes in de voeten van Jeremy Cijntje, die zich dat geen tweede keer liet zeggen. De wedstrijd was 12 seconden onderweg toen hij het net vond.



Clijntje kwam overigens net tekort om het eerstedivisierecord te breken. Dat staat op naam van Robert Braber, die in 2018 namens Helmond Sport al na 11 seconden wist te scoren tegen RKC.



De treffer van Clijntje bleek de enige van de wedstrijd. De drie punten gingen zodoende mee met FC Den Bosch, dat richting de middenmoot kruipt. Bekijk hier de stand van zaken in de Keuken Kampioen Divisie.