Wonderschone pegel Stengs hoogtepunt bij eenvoudige zege Jong Oranje

EK-kwalificatieJong Oranje is opnieuw een stap dichter bij plaatsing voor het EK -21 in 2021. In een troosteloos decor in het Noorse Drammen boekte de ploeg van Erwin van de Looi de derde zege in de kwalificatiereeks (0-4). Een magistrale pegel van Calvin Stengs vormde het absolute hoogtepunt in het duel met het povere Jong Noorwegen.

Na een knappe overwinning op Jong Portugal (4-2) vrijdag in Doetinchem, kon Jong Oranje in de uitwedstrijd van deze kwalificatiereeks een flinke stap zetten richting plaatsing voor het EK -21. Jong Noorwegen, dat voorafgaand aan het duel zes punten had, kon immers nu al op haast onoverbrugbare achterstand worden gezet.



De omstandigheden waarin het duel werd afgewerkt waren tamelijk troosteloos. Het regende de gehele wedstrijd pijpestelen in een amper gevuld stadionnetje met bijpassend kunstgrasveld. Jong Oranje had het in de openingsminuten even moeilijk, maar nam het initiatief al snel in handen.

Gelukkig

Dat Jong Noorwegen een zege nodig had, was aan niets af te zien. De thuisploeg groef zich met elf man in. Dat speelplan was een halfuur succesvol. Daarna veranderde Rick van Drongelen op gelukkige een indraaiende vrije trap van richting: 0-1. De voorsprong was op basis van de verhoudingen op het veld meer dan terecht.

Direct na de pauze gaf Calvin Stengs het duel kleur met een magistrale pegel. Het geroemde AZ-talent, dat vrijdag tegen Jong Portugal ook al uitblonk, kreeg een stuiterende bal voor zijn voeten en haalde vanaf dik 20 meter verwoestend uit. Na die treffer bleek het verzet van de stugge Noren gebroken.

FOX Sports on Twitter 🔥 | Wat een goal van Calvin Stengs! 📺 FOX Sports 1 #️⃣ #norned https://t.co/aqBFuvgJyG

Na een klein uur zorgde een dubbele wissel ervoor dat de thuisploeg wat aanvallender ging spelen, maar Dani de Wit maakte na 67 minuten met een eenvoudig kopballetje aan alle onzekerheid een eind. Invaller Cody Gakpo was in de blessuretijd nog dicht bij een vierde treffer, al werd een doelpunt van Jong Noorwegen in de slotfase onterecht afgekeurd. In de slotseconde tekende Van Drongelen alsnog voor de 0-4 met pegel in de korte hoek.

,,Zo scoor je nooit, zo maak je er opeens twee”, stelde de centrale verdediger na afloop bij Fox Sports. ,,Die 0-4 zat er lekker in. Ik kreeg ’m perfect mee en ik schoot hem lekker binnen. Al met al een heel goede week voor ons. Vanavond zijn we rustig gebleven en niet in paniek geraakt door hun verdedigende opvatting. In de tweede helft moesten we nog een paar keer oppassen, maar we hebben een mooie uitslag neergezet. De minste ploegen in de groep, Gibraltar en Wit-Rusland, krijgen we nog. Dit moeten we dus zien vast te houden.”



Door de zege verstevigt Jong Oranje zijn koppositie dus in Groep 7. Concurrent Jong Portugal staat met zes punten tweede. Alleen de poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK-21 van 2021 in Hongarije en Slovenië. De nummer twee gaat naar de play-offs.